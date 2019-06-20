Дощі на заході України йтимуть до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На заході України до кінця тижня очікуються грозові дощі, на решті території переважно суха та жарка погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби у західній частині короткочасні грозові дощі, місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 24-30°", - вказали синоптики.
На решті території переважно суха та жарка погода з температурою вночі 16-22°, вдень 28-34°, місцями до 36°; утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, на 20 червня для заходу України оголосили попередження про грози та град.