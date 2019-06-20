Дожди на западе Украины будут идти до конца недели

"В ближайшие трое суток в западной части кратковременные грозовые дожди, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 13-18°, днем 24-30°", - указали синоптики.

На остальной территории преимущественно сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-22°, днем 28-34°, местами до 36°; сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, на 20 июня для запада Украины объявили предупреждение о грозах и граде.