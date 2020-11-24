Дощ, сніг і ожеледиця: чого чекати від погоди у найближчі дні

“... у північних, центральних та східних областях невеликий дощ, вночі на сході з мокрим снігом; на решті території, 26-27 листопада в Україні переважно без опадів”, — повідомили синоптики.

В Укргідрометцентрі додали, що на дорогах східних областей місцями ожеледиця.

“Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 10° тепла”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, по Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі вже намело до 12 сантиметрів снігу.