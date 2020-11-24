Дождь, снег и гололедица: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине в ближайшие три дня ожидаются дожди, мокрый снег, а местами - гололедица. Синоптики обещают до 3° мороза ночью и до 10 ° тепла - днем, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"... в северных, центральных и восточных областях небольшой дождь, ночью на востоке с мокрым снегом; на остальной территории 26-27 ноября в Украине преимущественно без осадков", - сообщили синоптики.
В Укргидрометцентре добавили, что на дорогах восточных областей местами гололедица.
"Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и юге страны до 10° тепла", - говорится в сообщении.
Добавим, в Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. Утром 22 ноября в Украине на Левобережье уже намело до 12 сантиметров снега.