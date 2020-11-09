Допоможе уникнути жорсткого локдауну: Зеленський "за" карантин вихідного дня

“Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим”, — зазначив Глава держави.

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Як повідомили в Офісі, під час засідання детально зупинилися на підготовці ліжок у разі збільшення хворих. За кілька тижнів їх має бути додатково забезпечено ще близько ста тисяч.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що Кабінет міністрів України вже найближчим часом проголосує за впровадження на території України “карантину вихідного дня”.