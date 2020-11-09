Кабмін проголосує жорсткий "карантин вихідного дня" вже найближчим часом – Ляшко

“Прошу з розумінням поставитись до запропонованих протиепідемічних обмежень, які запроваджує уряд. Сьогодні ми говоримо про два рівні епідемічної небезпеки — помаранчевий, який працює на території всієї держави, і червоний, який працює майже на 200 адміністративних одиницях. Найближчим часом буде запропоновано і проголосовано Кабінетом міністрів України більш жорсткий карантин на вихідний день”, — сказав Ляшко.

З його слів, МОЗ буде робити все можливе для того, щоб “врятувати систему охорони здоров’я від колапсу і не зупиняти нашу економіку”.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби.