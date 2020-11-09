Кабмін проголосує жорсткий "карантин вихідного дня" вже найближчим часом – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів України вже найближчим часом проголосує за впровадження на території України “карантину вихідного дня”. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Прошу з розумінням поставитись до запропонованих протиепідемічних обмежень, які запроваджує уряд. Сьогодні ми говоримо про два рівні епідемічної небезпеки — помаранчевий, який працює на території всієї держави, і червоний, який працює майже на 200 адміністративних одиницях. Найближчим часом буде запропоновано і проголосовано Кабінетом міністрів України більш жорсткий карантин на вихідний день”, — сказав Ляшко.
З його слів, МОЗ буде робити все можливе для того, щоб “врятувати систему охорони здоров’я від колапсу і не зупиняти нашу економіку”.
Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби.