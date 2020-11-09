Кабмин проголосует жесткий "карантин выходного дня" уже в ближайшее время - Ляшко

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13:25 • 7230 просмотра

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10:59 • 47587 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 69749 просмотра

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08:59 • 89609 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров Украины в ближайшее время проголосует за введение на территории Украины “карантина выходного дня”. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Прошу с пониманием отнестись к предложенным противоэпидемическим ограничениям, которые вводит правительство. Сегодня мы говорим о двух уровнях эпидемической опасности — оранжевый, который работает на территории всего государства, и красный, который работает почти на 200 административных единицах. В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министров Украины более жесткий карантин на выходной день”, — сказал Ляшко.

По его словам, Минздрав будет делать все возможное для того, чтобы “спасти систему здравоохранения от коллапса и не останавливать нашу экономику”.

Напомним, Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.

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