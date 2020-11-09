Поможет избежать жесткого локдауна: Зеленский "за" карантин выходного дня

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не худшим", - отметил Глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине от 14-15 ноября начнут вводить карантин выходного дня - Степанов

Как сообщили в Офисе, во время совещания подробно остановились на подготовке коек в случае увеличения больных. За несколько недель они должны быть дополнительно обеспечен еще около ста тысяч.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время проголосует за введение на территории Украины "карантина выходного дня".