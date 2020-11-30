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Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Допомогу з безробіття отримують 20,2 тисячі осіб у столиці. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

"За даними Київського міського центру зайнятості на 26 листопада, допомогу з безробіття в столиці отримували понад 20,2 тисячі безробітних", - йдеться у повідомленні.

Так, серед тих, хто може розраховувати на таку допомогу, мінімальну, обсягом 1000 гривень, отримували майже 3,6 тис. безробітних, а максимальну допомогу з безробіття – 5,7 тис. осіб (28 відсотків від усіх безробітних, які отримують допомогу).

Додамо, з 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття становить 8788 гривень. З 1 грудня в Україні максимальний розмір допомоги з безробіття зростає до 9080 грн. 

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