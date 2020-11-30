Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пособие по безработице получают 20,2 тысячи человек в столице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского городского центра занятости.
"По данным Киевского городского центра занятости на 26 ноября, пособие по безработице в столице получали более 20,2 тысячи безработных", - говорится в сообщении.
Так, среди тех, кто может рассчитывать на такую помощь, минимальную, в размере 1000 гривен, получали почти 3,6 тыс. безработных, а максимальную помощь по безработице - 5,7 тыс. человек (28 процентов от всех безработных, получающих пособие).
Добавим, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице составляет 8788 гривен. С 1 декабря в Украине максимальный размер пособия по безработице увеличивается до 9080 грн.