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Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлян

Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлян

Киев  •  УНН

 • 14531 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пособие по безработице получают 20,2 тысячи человек в столице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

"По данным Киевского городского центра занятости на 26 ноября, пособие по безработице в столице получали более 20,2 тысячи безработных", - говорится в сообщении.

Так, среди тех, кто может рассчитывать на такую помощь, минимальную, в размере 1000 гривен, получали почти 3,6 тыс. безработных, а максимальную помощь по безработице - 5,7 тыс. человек (28 процентов от всех безработных, получающих пособие).

Добавим, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице составляет 8788 гривен. С 1 декабря в Украине максимальный размер пособия по безработице увеличивается до 9080 грн.

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