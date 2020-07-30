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Допомогу на дітей отримали близько 75 тис. ФОПів

Допомогу на дітей отримали близько 75 тис. ФОПів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Станом на 17 липня, виплатили допомогу на дітей до 10 років 74 тис. 892 ФОПам. Про це у відповідь на запит УНН відповіли у Міністерстві соціальної політики.

“Станом на 17 липня 80 тис. 950 особам призначено допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку (далі – ФОП), з них вже виплачено допомогу 74 892 фізичним особам”, - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що загальна сума коштів, що спрямована Мінсоцполітики структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для здійснення виплат ФОПам, складає 553 954,2 тис. гривень.

Нагадаємо, у червні УНН повідомляв, що допомогою на дітей до 10 років скористалися 63 тис. ФОПів.

Нагадаємо, наприкінці квітня уряд схвалив виділення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей ФОП першої та другої групи. 

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