Помощь на детей получили около 75 тыс. ФЛП

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10571 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100033 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104913 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131063 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109809 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129999 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101846 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104372 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Помощь на детей получили около 75 тыс. ФЛП

Помощь на детей получили около 75 тыс. ФЛП

Киев  •  УНН

 • 19864 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 17 июля, выплачено пособие на детей до 10 лет 74 тыс. 892 физическим лицам-предпренимателям. Об этом в ответ на запрос УНН ответили в Министерстве социальной политики.

"По состоянию на 17 июля 80 тыс. 950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога (далее - ФЛП), из них уже выплачена помощь 74 892 физическим лицам" , - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что общая сумма средств, направленная Минсоцполитики структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для осуществления выплат ФЛП, составляет 553 954,2 тыс. гривен.

Напомним, в июне УНН сообщал, что пособиями на детей до 10 лет воспользовались 63 тыс. ФЛП.

Напомним, в конце апреля правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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