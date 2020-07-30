Помощь на детей получили около 75 тыс. ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 17 июля, выплачено пособие на детей до 10 лет 74 тыс. 892 физическим лицам-предпренимателям. Об этом в ответ на запрос УНН ответили в Министерстве социальной политики.
"По состоянию на 17 июля 80 тыс. 950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога (далее - ФЛП), из них уже выплачена помощь 74 892 физическим лицам" , - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что общая сумма средств, направленная Минсоцполитики структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для осуществления выплат ФЛП, составляет 553 954,2 тыс. гривен.
Напомним, в июне УНН сообщал, что пособиями на детей до 10 лет воспользовались 63 тыс. ФЛП.
Напомним, в конце апреля правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы.