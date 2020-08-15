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Допомогав переправити контрабанду катапультою: повідомлено підозру прикордоннику

Допомогав переправити контрабанду катапультою: повідомлено підозру прикордоннику

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Офіцера Чопського прикордонного загону викрито на сприянні контрабандистам в переправі цигарок за кордон катапультою. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України

"15 серпня повідомлено про підозру старшому офіцеру Чопського прикордонного загону в наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України) за сприяння в незаконній діяльності з переміщення тютюнових виробів через державний кордон", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, вказаний прикордонник передав частину неправомірної вигоди – 4000 дол. США керівнику одного з підрозділів Чопського прикордонного загону (з раніше домовлених 5000 дол. США) за сприяння місцевим мешканцям у нестворенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів.

"Планували перекидати контрабанду – 28 560 пачок цигарок катапультою з модифікованого санітарного УАЗу, а для маскування цієї протиправної діяльності діяли вони після опівночі", - відзначили у відомстві.

Наразі, як вказано, слідчі дії тривають. Проведено обшук за місцем проживання прикордонника та співучасників злочину.

Вилучено в ході огляду місця події транспортний засіб та майно, що знаходилось у ньому, а також технічні засоби для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом чи використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності.

Окрім того, проводяться обшуки у осіб, пов’язаних із незаконним переміщення тютюнових виробів та допити свідків.

Вирішуються питання щодо реєстрації кримінальних проваджень за ст.ст. 204 та 359 КК України, обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, в Одесі знайшли контрабанду екстазі на 1,3 млн гривень у посилках із косметикою.

Українські Національні Новини

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