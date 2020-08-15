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Помогал переправить контрабанду катапультой: сообщено подозрение пограничнику

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Офицера Чопского пограничного отряда разоблачали на содействии контрабандистам в переправе сигарет за границу катапультой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины

"15 августа сообщено о подозрении старшему офицеру Чопского пограничного отряда в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины) за содействие в незаконной деятельности по перемещению табачных изделий через государственную границу", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, указанный пограничник передал часть неправомерной выгоды - 4000 долл. США руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда (из ранее оговоренных 5000 долл. США) за содействие местным жителям в несоздании препятствий в перемещении табачных изделий.

"Планировали перебрасывать контрабанду - 28 560 пачек сигарет катапультой с модифицированного санитарного УАЗа, а для маскировки этой противоправной деятельности действовали они после полуночи", - отметили в ведомстве.

Сейчас, как указано, следственные действия продолжаются. Проведен обыск по месту жительства пограничника и соучастников преступления.

Изъято в ходе осмотра места происшествия транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, проводятся обыски у лиц, связанных с незаконным перемещения табачных изделий и допросы свидетелей.

Решаются вопросы регистрации уголовных производств по ст.ст. 204 и 359 УК Украины, избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, в Одессе нашли контрабанду экстази на 1,3 млн гривен в посылках с косметикой.

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