Допомога бізнесу: Шмигаль пояснив, як підприємцям отримати кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як підприємцям отримати допомогу під час карантину, передбачені ініціативою Президента Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми просимо підтримати ініціативу Президента Зеленського, спрямовані на підтримку людей, малого і мікробізнесу. Це пакет з трьох законопроектів. Цими законами пропонується надати одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам в розмірі 8 тис. грн. Допомога може надаватись найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок посилення карантинних обмежень, фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу через заборону повноцінного функціонування”, — сказав Шмигаль, виступаючи в Раді.
З його слів, існують певні вимоги для отримання такої допомоги: працівник має бути офіційно оформлений на підприємстві, діяльність якого обмежується на період дії посилених карантинних обмежень, ФОП для отримання такої допомоги в переліку видів діяльності першим повинна мати той вид, який обмежується під час карантину.
“Щоб отримати допомогу, треба зробити три простих кроки. Перший — зайти на єдиний державний веб-портал електронних послуг, більш відомий як „Дія“, або встановити мобільний застосунок „Дія“. Друге — на цьому порталі чи в застосунку пройти ідентифікацію за допомогою банкінг-ID. Третє — заповнити номер банківського рахунку, і очікувати виплату, про який ми говоримо”, — заявив прем’єр.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила президентський законопроект № 4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання під час карантину.