Допомога бізнесу: Шмигаль пояснив, як підприємцям отримати кошти

“Сьогодні ми просимо підтримати ініціативу Президента Зеленського, спрямовані на підтримку людей, малого і мікробізнесу. Це пакет з трьох законопроектів. Цими законами пропонується надати одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам в розмірі 8 тис. грн. Допомога може надаватись найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок посилення карантинних обмежень, фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу через заборону повноцінного функціонування”, — сказав Шмигаль, виступаючи в Раді.

З його слів, існують певні вимоги для отримання такої допомоги: працівник має бути офіційно оформлений на підприємстві, діяльність якого обмежується на період дії посилених карантинних обмежень, ФОП для отримання такої допомоги в переліку видів діяльності першим повинна мати той вид, який обмежується під час карантину.

“Щоб отримати допомогу, треба зробити три простих кроки. Перший — зайти на єдиний державний веб-портал електронних послуг, більш відомий як „Дія“, або встановити мобільний застосунок „Дія“. Друге — на цьому порталі чи в застосунку пройти ідентифікацію за допомогою банкінг-ID. Третє — заповнити номер банківського рахунку, і очікувати виплату, про який ми говоримо”, — заявив прем’єр.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила президентський законопроект № 4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання під час карантину.