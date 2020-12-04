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Помощь бизнесу: Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить средства

Помощь бизнесу: Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить средства

Киев  •  УНН

 • 15180 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как предпринимателям получить помощь во время карантина, предусмотреные инициативой Президента Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы просим поддержать инициативу Президента Зеленского, направленные на поддержку людей, малого и микробизнеса. Это пакет из трех законопроектов. Этими законами предлагается предоставить единовременную материальную помощь застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. Помощь может предоставляться наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие усиления карантинных ограничений, физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода из-за запрета полноценного функционирования”, — сказал Шмыгаль, выступая в Раде.

По его словам, существуют определенные требования для получения такой помощи: работник должен быть официально оформлен на предприятии, деятельность которого ограничивается на период действия усиленных карантина, ООО для получения такой помощи в перечне видов деятельности первым должно иметь тот вид, который ограничивается во время карантина.

“Чтобы получить помощь, надо сделать три простых шага. Первый — зайти на единый государственный веб-портал электронных услуг, более известный как „Дия“, или установить мобильный приложение „Дия“. Второе — на этом портале или в приложении пройти идентификацию с помощью банкинга-ID. Третье — заполнить номер банковского счета, и ожидать выплату, о котором мы говорим”, — заявил премьер.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.

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