Допоміг окупантам перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини: викрито посадовця

Деталі

За даними СБУ, заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

Як стало відомо УНН з власних джерел, зрадником є Олег Мельник.

Окупанти призначили його керівником так званого "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Колаборанту повідомлено про підозру у здійсненні кримінального порушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність).

СБУ також повідомила, що у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників Партії регіонів, які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого "Старобільського району лнр".

Доповнення

Як писав УНН, призначеному окупантами в. о. голови адміністрації селища міського типу Мангуш (Донецька область) повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Зрадник поширює ідеї "русского мира" серед місцевих мешканців.