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Помог оккупантам перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область: разоблачили чиновника

Киев • УНН

 • 163595 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог российским оккупантам перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. Об этом информирует пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Детали

По данным СБУ, заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации добровольно согласился сотрудничать с врагом.

Как стало известно УНН из собственных источников, предателем является Олег Мельник.

Оккупанты назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Колаборанту сообщено о подозрении в совершении уголовного нарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (Колаборационная деятельность).

СБУ также сообщила, что в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей Партии регионов, которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого "Старобельского района лнр".

Дополнение

Как писал УНН, назначенному оккупантами и. о. главы администрации поселка городского типа Мангуш (Донецкая область) сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Предатель распространяет идеи "русского мира" среди местных жителей.

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