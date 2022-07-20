Помог оккупантам перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область: разоблачили чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог российским оккупантам перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. Об этом информирует пресс-служба ведомства, пишет УНН.
Детали
По данным СБУ, заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации добровольно согласился сотрудничать с врагом.
Как стало известно УНН из собственных источников, предателем является Олег Мельник.
Оккупанты назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Колаборанту сообщено о подозрении в совершении уголовного нарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (Колаборационная деятельность).
СБУ также сообщила, что в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей Партии регионов, которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого "Старобельского района лнр".
Дополнение
Как писал УНН, назначенному оккупантами и. о. главы администрации поселка городского типа Мангуш (Донецкая область) сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Предатель распространяет идеи "русского мира" среди местных жителей.