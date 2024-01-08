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Допомагав ухилянтам виїжджати за кордон: колишньому раднику голови Адміністрації Президента повідомлено про підозру

Допомагав ухилянтам виїжджати за кордон: колишньому раднику голови Адміністрації Президента повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 25070 перегляди

Колишнього радника президента підозрюють в організації схеми незаконного вивезення чоловіків призовного віку з України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці оголосили про підозру колишньому раднику голови Адміністрації Президента, який обіймав цю посаду до Революції Гідності, в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, повідомили в поліції Києва, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у поліції, колишній радник голови Адміністрації Президента у березні 2023 року організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Зловмисник фіктивно оформлював чоловіків на підконтрольне підприємство в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень. "Клієнт" сідав за кермо автобуса разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою. Після перетину кордону жінка-водій разом із пасажирами одразу поверталася до України, а чоловік залишався у країні призначення. Вартість таких послуг становила 7 тисяч доларів США

- повідомляють правоохоронці.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна

- додали в поліції.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили та затримали посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині та передавав дані ворогу.

Павло Башинський

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