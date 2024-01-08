Допомагав ухилянтам виїжджати за кордон: колишньому раднику голови Адміністрації Президента повідомлено про підозру
Київ • УНН
Колишнього радника президента підозрюють в організації схеми незаконного вивезення чоловіків призовного віку з України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.
Правоохоронці оголосили про підозру колишньому раднику голови Адміністрації Президента, який обіймав цю посаду до Революції Гідності, в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, повідомили в поліції Києва, пише УНН.
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Як повідомили у поліції, колишній радник голови Адміністрації Президента у березні 2023 року організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.
Зловмисник фіктивно оформлював чоловіків на підконтрольне підприємство в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень. "Клієнт" сідав за кермо автобуса разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою. Після перетину кордону жінка-водій разом із пасажирами одразу поверталася до України, а чоловік залишався у країні призначення. Вартість таких послуг становила 7 тисяч доларів США
Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.
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