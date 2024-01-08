Помогал уклонистам уезжать за границу: бывшему советнику главы Администрации Президента доложено о подозрении
Киев • УНН
Бывшего советника президента подозревают в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста из Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Правоохранители объявили о подозрении бывшему советнику главы Администрации Президента, который занимал эту должность до Революции Достоинства, в организации незаконной переправки военнообязанных за границу, сообщили в полиции Киева, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, бывший советник главы Администрации Президента в марте 2023 года организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.
Злоумышленник фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное предприятие в качестве водителей международных пассажирских перевозок. "Клиент" садился за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель вместе с пассажирами сразу возвращалась в Украину, а мужчина оставался в стране назначения. Стоимость таких услуг составляла 7 тысяч долларов США
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества
Также решается вопрос о привлечении к ответственности других участников преступной схемы.
Напомним,
Правоохранители разоблачили и задержали чиновника Укрзализныци, который следил за военными эшелонами ВСУ на Днепропетровщине и передавал данные врагу.
Помогал уклонистам уезжать за границу: бывшему советнику главы Администрации Президента доложено о подозрении
Бывшего советника президента подозревают в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста из Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.
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