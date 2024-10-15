Допомагали з відстрочкою від призову: на Черкащині на хабарі викрито групу медпрацівників
Київ • УНН
Двох медпрацівників затримано на Черкащині за отримання хабарів за оформлення фіктивних діагнозів для відстрочки від призову. За 2000 доларів вони допомагали чоловікам уникнути мобілізації до ЗСУ.
У Черкаській області правоохоронці викрили на хабарі двох медичних працівників, серед яких член військово-лікарської комісії. Вони за 2 тисячі доларів допомогали чоловікам мобілізаційного віку оформлювати фіктивні діагнози для відстрочки від призову. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіну.
Деталі
Зловмисники оформлювали довідки з фіктивними діагнозами, а ВЛК на підставі цього визнавало їх обмежено придатними до військової служби. За це, як повідомляється, брали 2000 доларів неправомірної вигоди.
10 жовтня правоохоронці затримали двох медичних працівників, серед яких член військово-лікарської комісії, під час отримання частини коштів - 14 000 гривень.
В ході обшуку в одного з них вилучено також 54 000 доларів.
Фігурантам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
У Хмельницькій області двох медиків підозрюють у сприянні незаконному отриманню груп інвалідності. Під час обшуків у них правоохоронці вилучили майже 8 млн гривень.