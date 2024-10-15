Помогали с отсрочкой от призыва: в Черкасской области на взятке разоблачили группу медработников
Киев • УНН
Двух медработников задержали в Черкасской области за получение взяток за оформление фиктивных диагнозов для отсрочки от призыва. За 2000 долларов они помогали мужчинам избежать мобилизации в ВСУ.
В Черкасской области правоохранители разоблачили на взятке двух медицинских работников, среди которых член военно-врачебной комиссии. Они за 2 тысячи долларов помогали мужчинам мобилизационного возраста оформлять фиктивные диагнозы для отсрочки от призыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Злоумышленники оформляли справки с фиктивными диагнозами, а ВВК на основании этого признавало их ограниченно годными к военной службе. За это, как сообщается, брали 2000 долларов неправомерной выгоды.
10 октября правоохранители задержали двух медицинских работников, среди которых член военно-врачебной комиссии, во время получения части средств - 14 000 гривен.
В ходе обыска у одного из них изъято также 54 000 долларов.
Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
В Хмельницкой области двух медиков подозревают в содействии незаконному получению групп инвалидности. Во время обысков у них правоохранители изъяли почти 8 млн гривен.