Донецька область: окупанти за добу вбили одного цивільного
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили одного жителя Донецької області. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.
Цитата
"За 9 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Кураховому.
Ще 1 людина в області за добу одержала поранення", - йдеться у повідомлені.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загарбники вбили 1556 мирних жителів, поранено ще 3668 осіб. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
росіяни продовжують вивозити з порту тимчасово окупованого Маріуполя українське зерно. Наразі проходить відвантаження двох тисяч тонн пшениці на судно “Междуреченськ”.