Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного гражданского
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Цитата
"За 9 июня россияне убили 1 жителя Донетчины — в Курахово.
Еще 1 человек в области за сутки получил ранения", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области захватчики убили 1556 мирных жителей, ранены еще 3668 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
россияне продолжают вывозить из порта временно оккупированного Мариуполя украинское зерно. Сейчас проходит отгрузка двух тысяч тонн пшеницы на судно “Междуреченск”.