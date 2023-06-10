Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного гражданского

Цитата

"За 9 июня россияне убили 1 жителя Донетчины — в Курахово.

Еще 1 человек в области за сутки получил ранения", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области захватчики убили 1556 мирных жителей, ранены еще 3668 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

россияне продолжают вывозить из порта временно оккупированного Мариуполя украинское зерно. Сейчас проходит отгрузка двух тысяч тонн пшеницы на судно “Междуреченск”.