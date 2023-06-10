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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного гражданского

Киев • УНН

 • 179675 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного гражданского

Цитата 

"За 9 июня россияне убили 1 жителя Донетчины — в Курахово.

Еще 1 человек в области за сутки получил ранения", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области захватчики убили 1556 мирных жителей, ранены еще 3668 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

россияне продолжают вывозить из порта временно оккупированного Мариуполя украинское зерно. Сейчас проходит отгрузка двух тысяч тонн пшеницы на судно “Междуреченск”. 

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