Донецька область: окупанти поранили мирного жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За 1 січня російські окупанти поранили одного мирного жителя Донеччини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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“За 1 січня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті”, — зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 31 грудня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччини — у Дальньому.