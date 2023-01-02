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Донецька область: окупанти поранили мирного жителя

Донецька область: окупанти поранили мирного жителя

Київ • УНН

 • 447158 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. За 1 січня російські окупанти поранили одного мирного жителя Донеччини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

“За 1 січня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті”, — зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 31 грудня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччини — у Дальньому.

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