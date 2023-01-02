Донецкая область: оккупанты ранили мирного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За 1 января российские оккупанты ранили одного мирного жителя Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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“За 1 января россияне ранили 1 мирного жителя Донецкой области — в Бахмуте”, — отметил он.
Кириленко также добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 31 декабря россияне ранили 1 мирного жителя Донецкой области — в Дальнем.