Донеччина: росіяни скинули два КАБи на Костянтинівку, є загиблий та 2 поранених
Київ • УНН
Російські війська скинули дві керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинув 39-річний чоловік, двоє поранені, пошкоджено інфраструктурні об'єкти.
Російські війська скинули дві керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинув 39-річний чоловік, двоє поранені, пошкоджено інфраструктурні об'єкти, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
Деталі
"1 людина загинула і 2 поранені - такі попередні наслідки ранкового удару по Костянтинівці. росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби", - повідомив Філашкін.
Зі слів голови ОВА, загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості.
"Пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення", - вказав він.
"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.
За добу росіяни понад 3 тис. разів обстріляли Донеччину, атакувавши 17 населених пунктів, двоє людей загинуло24.09.24, 10:38 • 18168 переглядiв