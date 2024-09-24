Донецкая область: россияне сбросили два КАБа на Константиновку, есть погибший и 2 раненых

Российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области. В результате атаки погиб 39-летний мужчина, двое ранены, повреждены инфраструктурные объекты, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"1 человек погиб и 2 ранены - таковы предварительные последствия утреннего удара по Константиновке. россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", - сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести.

"Повреждены 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение", - указал он.

"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул Филашкин.

За сутки россияне более 3 тыс. раз обстреляли Донецкую область, атаковав 17 населенных пунктов, два человека погибли