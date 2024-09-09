Донеччина під ворожим вогнем: дві людини загинули, ще троє - поранені
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули двоє людей і троє отримали поранення. Постраждали Курахівська та Іллінівська громади, пошкоджено будинок і господарчу будівлю.
Донецька область під обстрілом окупантів. У результаті ворожих атак дві людини загинули і троє поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За словами голови ОВА, Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення.
"У Клебан-Бику Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю", - додав Філашкін.
Донеччина: росіяни під ранок обстріляли Покровськ, за добу через обстріли двоє загиблих і 10 поранених05.09.24, 11:14 • 30021 перегляд