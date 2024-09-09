Донетчина под вражеским огнем: два человека погибли, еще трое - ранены

Донецкая область под обстрелом оккупантов. В результате вражеских атак два человека погибли и трое ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По словам председателя ОВА, Горняк Кураховской громады находится под постоянным огнем. Сегодня там от вражеских обстрелов погиб человек, еще 2 человека получили ранения.

"В Клебан-Быке Ильиновской громады россияне убили 59-летнюю женщину, еще одного человека ранили. В селе поврежден дом и хозяйственная постройка", - добавил Филашкин.

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