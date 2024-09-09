Донетчина под вражеским огнем: два человека погибли, еще трое - ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские оккупанты обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли два человека и трое получили ранения. Пострадали Кураховская и Ильиновская громады, повреждены дом и хозяйственная постройка.

Донецкая область под обстрелом оккупантов. В результате вражеских атак два человека погибли и трое ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По словам председателя ОВА, Горняк Кураховской громады находится под постоянным огнем. Сегодня там от вражеских обстрелов погиб человек, еще 2 человека получили ранения.

"В Клебан-Быке Ильиновской громады россияне убили 59-летнюю женщину, еще одного человека ранили. В селе поврежден дом и хозяйственная постройка", - добавил Филашкин.

Донеччина: росіяни під ранок обстріляли Покровськ, за добу через обстріли двоє загиблих і 10 поранених5 сентября 2024, 08:14 • 29783 просмотра

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