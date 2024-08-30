Донеччина: черед обстріли рф за добу одна людина загинула, ще 11 травмувались, зокрема дитина
Київ • УНН
За добу російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинула 1 людина, 11 поранені, зокрема дитина. Пошкоджено 23 цивільні об'єкти.
російські війська минулої доби, 29 серпня, обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одинадцять зазнали поранень, зокрема хлопчик 2013 року народження. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними правоохоронців, за добу росія завдала 2 430 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Ворог обстріляв 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, Українськ, Часів Яр, Вовченка, Ізмайлівка, Тарасівка.
Руйнувань зазнали 23 цивільних об’єкти - 15 житлових будинків, СТО, автомобілі, водогін, газопровід, ЛЕП.
Костянтинівку росіяни обстріляли дроном та артилерією – вбили людину, ще шістьох осіб поранили. Пошкоджено приватний і 5 багатоквартирних будинків, 2 авто, комунікації.
У Часовому Яру внаслідок артилерійської атаки поранено двох мешканців, зокрема хлопчика 2013 року народження.
Двоє поранених – в Українську, один – у Кураховому, пошкоджено дві приватних оселі.
У Покровську ворожий дрон пошкодив приватний будинок і цивільне авто.
Слов’янськ окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч", пошкодили СТО.
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