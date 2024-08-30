Донетчина: из-за обстрелов рф за сутки один человек погиб, еще 11 травмировались, в том числе ребенок
Киев • УНН
За сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погиб 1 человек, 11 ранены, в том числе ребенок. Повреждены 23 гражданских объекта.
российские войска за прошедшие сутки, 29 августа, обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения, в том числе мальчик 2013 года рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, за сутки россия нанесла 2 430 ударов по линии фронта и жилому сектору.
Враг обстрелял 10 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Покровск, Славянск, Торецк, Украинск, Часов Яр, Волченка, Измайловка, Тарасовка.
Разрушениям подверглись 23 гражданских объекта - 15 жилых домов, СТО, автомобили, водопровод, газопровод, ЛЭП.
Константиновку россияне обстреляли дроном и артиллерией - убили человека, еще шесть человек ранили. Повреждены частный и 5 многоквартирных домов, 2 авто, коммуникации.
В Часовом Яру в результате артиллерийской атаки ранены двое жителей, в том числе мальчик 2013 года рождения.
Двое раненых - в Украинске, один - в Курахово, повреждены два частных дома.
В Покровске вражеский дрон повредил частный дом и гражданское авто.
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