Донеччина: ворог цієї доби з авіації та артилерії гатив по населеним пунктам. Є руйнування і постраждалі - фото
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив оперативну ситуацію по області станом на ранок, передає УНН.
Деталі
На Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Великій Новосілці, обстріляли Вугледар і Новоукраїнку – без жертв.
На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Новоолександрівці Гродівської громади. У Мемрику Новогродівської громади пошкоджено культову споруду. Впродовж ночі обстріляні околиці Курахового. Зранку під вогнем танків та артилерії 5 вулиць Авдіївки. Зафіксовано обстріли Красногорівки та околиць Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку обстріляна Довга Балка Іллінівської громади. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено 2 будинки, ще 2 будинки – у Часовоярській громаді.
На Лисичанському напрямку поранено людину у Зарічному Лиманської громади. У Переїзному Званівської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 4. У Сіверську пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 1.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1676 осіб, ще 4061 цивільного поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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