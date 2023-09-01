Донецкая область: враг за эти сутки из авиации и артиллерии бил по населенным пунктам. Есть разрушения и пострадавшие - фото

Детали

На Волновахском направлении россияне нанесли авиаудар по Великой Новоселке, обстреляли Угледар и Новоукраинку – без жертв.

На Донецком направлении поврежден дом в Новоалександровке Гродовской громады. В Мемрике Новогродовской громады повреждено культовое сооружение. В течение ночи обстреляны окрестности Курахово. Утром под огнем танков и артиллерии 5 улиц Авдеевки. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и окрестностей Очеретинской громады.

На Горловском направлении обстреляна Длинная Балка Ильиновской громады. В Щербиновке Торецкой громады повреждены 2 дома, еще 2 дома – в Часовоярской громаде.

На Лисичанском направлении ранен человек в Заречном Лиманской громады. В Переездном Звановской громады разрушен дом, повреждены еще 4. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 1.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1676 человек, еще 4061 гражданского ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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