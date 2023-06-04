Донеччина: росіяни за добу вбили 4 людей, ще 8 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили 4 людей на Донеччині, ще 8 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
"За 3 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Гірнику та 1 у Сіверську.
Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
На Дніпропетровщині внаслідок влучання воржої ракети загинула 2-річна дитина. Загалом постраждало 22 людини, 5 з них - діти.