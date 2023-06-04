Донецкая область: россияне за сутки убили 4 человека, еще 8 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили 4 человека в Донецкой области, еще 8 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 3 июня россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Нью-Йорке, 1 в Горняке и 1 в Северске.
Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
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На Днепропетровщине в результате попадания воржей ракеты погиб 2-летний ребенок. Всего пострадало 22 человека, 5 из них - дети.