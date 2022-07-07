Донеччина: окупанти вбили 7 мирних жителів, ще 2 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. За 6 липня російські окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення", - зазначив він.
Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Торецьк у Донецькій області зазнав ракетного удару рашистів.