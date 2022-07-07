Донецкая область: оккупанты убили 7 мирных жителей, еще 2 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. За 6 июля российские оккупанты убили 7 мирных жителей Донецкой области: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"россия убивает гражданских! За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.
Глава ОВА также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Торецк в Донецкой области подвергся ракетному удару рашистов.