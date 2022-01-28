Домовилися не збавляти темп: Зеленський обговорив із Макроном відновлення нормандського формату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"Сказав телефоном Еммануелю Макрону, що саме його активна позиція зробила зустріч радників нормандського формату можливою. З'явився перший з 2019 року документ. Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити. Коли тривають перемовини, ризик ескалації зменшується", — написав Зеленський.
Нагадаємо
26 січня приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад вісім годин.
Під час цієї зустрічі політрадники "нормандської четвірки" погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.
Відомо, що Україну представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак. Російську делегацію очолював заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.