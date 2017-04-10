Документи щодо продажу Сбербанка в Україні не надходили - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національний банк України очікує на документи щодо продажу російського Сбербанка в Україні. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“Ніяких офіційних документів щодо продажу (Сбербанку — ред.) не надходило, ми чекаємо на ці документи”, — сказала В.Гонтарева.
Вона зазначила, що НБУ прискіпливо вивчатиме нових акціонерів.
“Ми очікуємо на ці документи, може, на цьому тижні будуть”, — сказала В.Гонтарева.
Як повідомляв УНН, 7 квітня російський “Сбербанк” офіційно заявив про вихід з українського ринку.