Документы о продаже Сбербанка в Украине не поступали - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальный банк Украины ожидает документы о продаже российского Сбербанка в Украине. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
“Никаких официальных документов о продаже (Сбербанка — ред.) не поступало, мы ждем эти документы”, — сказала В.Гонтарева.
Она отметила, что НБУ будет тщательно изучать новых акционеров.
“Мы ожидаем эти документы, возможно, на этой неделе будут”, — сказала В.Гонтарева.
Как сообщал УНН, 7 апреля российский “Сбербанк” официально заявил о выходе с украинского рынка.