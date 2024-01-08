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Документація на півтора мільярда доларів: Україна отримала секретні дані російського військового підприємства

Документація на півтора мільярда доларів: Україна отримала секретні дані російського військового підприємства

Київ • УНН

 • 30996 перегляди

Українська розвідка отримала 100 ГБ секретних даних з російського військового підприємства. Сюди входять плани щодо поточних та майбутніх військових технологій.

Українські розвідники отримали 100 гігабайтів секретних даних з російського військового підприємства ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ") вартістю 1, 5 мільярди доларів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі 

Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією рф у війні проти України. Зокрема, на "СТЦ" виготовляють БПЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, інші військову продукцію

- резюмували в ГУР.

Зазначається, що в переданій для ГУР МО України інформації є документація на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо. 

Доповнення 

У відомстві наголошують, що йдеться не лише про наявні, а й про перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1, 5 мільярди доларів.

Розвідники підкреслили, що це суттєвий удар по терористичній москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.

Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК рф вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти. Долучитись до спротиву може кожен

- підсумували в ГУР МО.

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