Документація на півтора мільярда доларів: Україна отримала секретні дані російського військового підприємства
Київ • УНН
Українська розвідка отримала 100 ГБ секретних даних з російського військового підприємства. Сюди входять плани щодо поточних та майбутніх військових технологій.
Українські розвідники отримали 100 гігабайтів секретних даних з російського військового підприємства ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ") вартістю 1, 5 мільярди доларів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією рф у війні проти України. Зокрема, на "СТЦ" виготовляють БПЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, інші військову продукцію
Зазначається, що в переданій для ГУР МО України інформації є документація на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо.
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У відомстві наголошують, що йдеться не лише про наявні, а й про перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1, 5 мільярди доларів.
Розвідники підкреслили, що це суттєвий удар по терористичній москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.
Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК рф вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти. Долучитись до спротиву може кожен
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