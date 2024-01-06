Підсмажили два російські "панцирі": воїни-розвідники вдарили по позиціях російської ППО на бєлгородщині
Київ • УНН
Українські війська завдали удару по російській протиповітряній обороні в бєлгородській області і вивела з ладу два комплекси "Панцир С1" вартістю до 15 мільйонів доларів кожен.
Українські розвідники вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області і підсмажили двп російські "панцирі", передає УНН із посиланням на ГУР.
За даними ГУР, 6 січня 2024 року відбулась чергова спецоперація, спрямована на ослаблення держави-агресора росії.
У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області. Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "панцирь с1" виведені з ладу
Як повідомили у розвідці, вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.
У ГУР заявили про комплексну спецоперацію в Криму 4 січня: окупанти втратили склади БК та "осліпли" на кілька РЛС06.01.24, 17:19 • 36391 перегляд