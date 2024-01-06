Поджарили два российских "панциря": воины-разведчики ударили по позициям российской ПВО на белгородщине
Украинские войска нанесли удар по российской противовоздушной обороне в белгородской области и вывели из строя два комплекса "Панцирь С1" стоимостью до 15 миллионов долларов каждый.
Оккупанты запустили "шахеды" из Приморско-Ахтарска: четыре области Украины под угрозой атаки
Воздушные силы зафиксировали запуск БПЛА Shahed из Приморско-Ахтарска, предупредив о потенциальной угрозе для украинских регионов.
Глава НБУ рассказал, к какому курсу стоит готовиться украинцам в 2024 году
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что банк не будет прогнозировать обменные курсы, но имеет целью обеспечить стабильность.
Границу с Украиной разблокируют: правительство Польши договорилось с фермерами
Польские фермеры прекратили забастовку в Медыке-Шегине; чиновники обещают удовлетворить их требования, включая субсидии на кукурузу и увеличение кредитов.
Новый законопроект о мобилизации: в комитете ВР планируют принять решение ориентировочно 8-9 января
Комитет Верховной Рады примет решение по обновленному законопроекту о мобилизации на следующей неделе после тщательного рассмотрения.
На каждое проявление российского террора будет адекватный ответ: Зеленский об ударе рф по Покровскому району
Зеленский обещает решительный ответ на российский ракетный обстрел Покровска, в результате которого погибли 11 человек, в том числе дети.
В рф заявили о ракетной атаке на Крым: что известно
По сообщениям, российские ПВО якобы уничтожили шесть украинских ракет "Нептун" над Крымом 6 января.
Зеленский провел совещание по гарантиям безопасности для Украины: что известно
Продолжается соответствующая двусторонняя работа с партнерами - Зеленский провел совещание по гарантиям безопасности.
Спасли жизни сотням украинских защитников на линии фронта: в СБУ рассказали об уникальном подразделении боевых медиков
Боевые медики Службы безопасности Украины, показанные в фильме "Боевые медики. Смерть подождет", спасают бесчисленное количество жизней на передовой.
Дроны и РЭБ: Зеленский анонсировал новые линии сотрудничества с партнерами
Президент Украины Зеленский планирует усилить возможности беспилотников и противодействовать российским беспилотникам с помощью нового сотрудничества с партнерами.