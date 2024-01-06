Поджарили два российских "панциря": воины-разведчики ударили по позициям российской ПВО на белгородщине

Украинские разведчики ударили по позициям российской ПВО на территории белгородской области и поджарили российские "панцири", передает УНН со ссылкой на ГУР.

По данным ГУР, 6 января 2024 года состоялась очередная спецоперация, направленная на ослабление государства-агрессора России.

В рамках сложной миссии, реализованной при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения 2 российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "панцирь с1" выведены из строя - говорится в сообщении.

Как сообщили в разведке, стоимость одного такого ЗРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.

В ГУР заявили о комплексной спецоперации в Крыму 4 января: оккупанты потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС