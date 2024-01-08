Документация на полтора миллиарда долларов: Украина получила секретные данные российского военного предприятия
Киев • УНН
Украинская разведка получила 100 ГБ секретных данных с российского военного предприятия. Сюда входят планы относительно текущих и будущих военных технологий.
Украинские разведчики получили 100 гигабайтов секретных данных с российского военного предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ") стоимостью 1, 5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
Указанное российское предприятие находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях производят военное оборудование и технику, используемую армией рф в войне против Украины. В частности, на "СТЦ" изготавливают БПЛА "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другие военную продукцию
Отмечается, что в переданной для ГУР МО Украины информации есть документация на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д.
Дополнение
В ведомстве отмечают, что речь идет не только об имеющихся, но и о перспективных военных разработках. По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять 1, 5 миллиарда долларов.
Разведчики подчеркнули, что это существенный удар по террористической москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.
Получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК рф удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиасообщества. Приобщиться к сопротивлению может каждый
Напомним,
Украинские разведчики ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области и поджарили два российских "панциря"
Документация на полтора миллиарда долларов: Украина получила секретные данные российского военного предприятия
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