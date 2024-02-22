Доїхати до Кишинева можна буде за 4 години, а пройти КПП - за 40 хвилин: наступного тижня на Одещині запустять аеротрансфер

З 1 березня на регулярній основі з Одеси до аеропорту Кишинів курсуватиме аеротрансфер. Час в дорозі буде становити чотири години, прохід КПП - 40 хвилин. Про це Новини.LIVE (Одеса) розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Сергій Кропива, передає УНН.

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Для того, щоб скористатися послугами аеротрансферу, потрібно зазначити відповідну інформацію на сайті обласної військової адміністрації та показати квиток на літак, а також надати інформацію щодо рейсу.

З автовокзалу будуть запущені комфортабельні автобуси, які за короткий проміжок часу - 4 години - доставлять пасажира з Одеси до аеропорту Кишинів - уточнив Кропива.

Час скорочується завдяки тому, що пасажири будуть попередньо надавати інформацію щодо свого руху. Ця інформація буде спрямовуватися до прикордонної та митної служби. Отриману інформацію прикордонники зможуть перевіряти завчасно.

Проєкт реалізовано за ініціативи очільника облдержадміністрації Олега Кіпера, каже Кропива. Від ідеї до реалізації проєкту минуло менше ніж два місяці.

"Головою облдержадміністрації за підтримки міжнародних партнерів було продумано проєкт. Ми плануємо його запустити з 1 березня.

Суть та місія проєкту заключається в тому, щоб громадяни України та іноземні громадяни, які прямують з Одеси через аеропорт Кишинів на літаку, мали можливість оперативно доїхати з Одеси до аеропорту Кишинів", - додав Кропива.

Окрім того, буде діяти 50% знижка для всіх військовослужбовців, для членів їхніх родин, для осіб з інвалідністю, для ветеранів війни, а також для учасників бойових дій.

"А всі кошти, які отримає облдержадміністрація, в подальшому будуть спрямовуватися на ЗСУ і нашу перемогу", - додав він.