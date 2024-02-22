Доехать до Кишинева можно будет за 4 часа, а пройти КПП - за 40 минут: на следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер
Киев • УНН
На следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер.
С 1 марта на регулярной основе из Одессы в аэропорт Кишинев будет курсировать аэротрансфер. Время в пути будет составлять четыре часа, проход КПП - 40 минут. Об этом Новости.LIVE (Одесса) рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Кропива, передает УНН.
Детали
Для того, чтобы воспользоваться услугами аэротрансфера, нужно указать соответствующую информацию на сайте областной военной администрации и показать билет на самолет, а также предоставить информацию о рейсе.
С автовокзала будут запущены комфортабельные автобусы, которые за короткий промежуток времени - 4 часа - доставят пассажира из Одессы в аэропорт Кишинев
Время сокращается благодаря тому, что пассажиры будут предварительно предоставлять информацию о своем движении. Эта информация будет направляться в пограничную и таможенную службу. Полученную информацию пограничники смогут проверять заблаговременно.
Проект реализован по инициативе главы облгосадминистрации Олега Кипера, говорит Кропива. От идеи до реализации проекта прошло менее двух месяцев.
"Главой облгосадминистрации при поддержке международных партнеров был продуман проект. Мы планируем его запустить с 1 марта.
Суть и миссия проекта заключается в том, чтобы граждане Украины и иностранные граждане, которые следуют из Одессы через аэропорт Кишинев на самолете, имели возможность оперативно доехать из Одессы в аэропорт Кишинев", - добавил Кропива.
Кроме того, будет действовать 50% скидка для всех военнослужащих, для членов их семей, для лиц с инвалидностью, для ветеранов войны, а также для участников боевых действий.
"А все средства, которые получит облгосадминистрация, в дальнейшем будут направляться на ВСУ и нашу победу", - добавил он.
Доехать до Кишинева можно будет за 4 часа, а пройти КПП - за 40 минут: на следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер
На следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер.
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