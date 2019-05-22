Договірні матчі: суд в Грузії заарештував чотирьох футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні, 22 травня, Тбіліський міський суд задовольнив клопотання грузинської прокуратури і видав наказ про арешт чотирьох футболістів, підозрюваних в участі в договірних матчах, передає УНН з посиланням на agenda.ge.
"Заарештували чотирьох футболістів, а для сімох обрали заставу в розмірі десяти тисяч ларі (близько 3,6 тис. дол. США)", - пише видання.
Зокрема, були заарештовані футболісти Ніка Даушвілі, Іраклій Хучуа, Вахтанг Джакелі і Лаша Чапідзе.
Відзначимо, що згідно з грузинським законодавством, гравцям, в разі доведення їхньої вини, може загрожувати від чотирьох до шести років за гратами.
Як повідомляв УНН, в Україні, в 2018 році кількість договірних матчів знизилося на 70%.
"Щодо минулого року, в 2018-му на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко.
Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України.
У кримінальній справі МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.
Крім того, Нацполіція, в рамках вказаного кримінального провадження, вручила вже 11 підозр.