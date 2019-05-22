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Договірні матчі: суд в Грузії заарештував чотирьох футболістів

Договірні матчі: суд в Грузії заарештував чотирьох футболістів

Київ • УНН

 • 8111 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні, 22 травня, Тбіліський міський суд задовольнив клопотання грузинської прокуратури і видав наказ про арешт чотирьох футболістів, підозрюваних в участі в договірних матчах, передає УНН з посиланням на agenda.ge.

"Заарештували чотирьох футболістів, а для сімох обрали заставу в розмірі десяти тисяч ларі (близько 3,6 тис. дол. США)", - пише видання.

Зокрема, були заарештовані футболісти Ніка Даушвілі, Іраклій Хучуа, Вахтанг Джакелі і Лаша Чапідзе.

Відзначимо, що згідно з грузинським законодавством, гравцям, в разі доведення їхньої вини, може загрожувати від чотирьох до шести років за гратами.

Як повідомляв УНН, в Україні, в 2018 році кількість договірних матчів знизилося на 70%.

"Щодо минулого року, в 2018-му на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко.

Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України.

У кримінальній справі МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Крім того, Нацполіція, в рамках вказаного кримінального провадження, вручила вже 11 підозр.

Українські Національні Новини

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