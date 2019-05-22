Договорные матчи: суд в Грузии арестовал четырех футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня, 22 мая, Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство грузинской прокуратуры и выдал приказ об аресте четверых футболистов, подозреваемых в участии в договорных матчах, передает УНН со ссылкой на agenda.ge.
"Арестовали четверых футболистов, а для семерых избрали залог в размере десяти тысяч лари (порядка 3,6 тыс. долл. США)", - пишет издание.
В частности, были арестованы футболисты Ника Даушвили, Ираклий Хучуа, Вахтанг Джакели и Лаша Чапидзе.
Отметим, что согласно грузинскому законодательству, игрокам, в случае доказательства их вины, может грозить от четырех до шести лет за решеткой.
Как сообщал УНН, в Украине, в 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70%.
"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко.
Такому результату предшествовали активная работа УАФ совместно с правоохранительными органами Украины.
В уголовном деле МВД по факту организации договорных матчей сегодня насчитывается 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.
Кроме того, Нацполиция, в рамках указанного уголовного производства, вручила уже 11 подозрений.