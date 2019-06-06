Додон назвав можливу дату розпуску парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що може розпустити парламент республіки вже на початку наступного тижня. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Буквально в найближчі дні ми можемо створити новий уряд Молдови, - сказав Додон. - Тому якщо до неділі не буде створена парламентська більшість і уряд, мені доведеться розпустити парламент наступного тижня, в понеділок (10 червня - ред.)".
Він висловив упевненість, що в разі формування нового уряду протягом максимум року-півтора ситуація в Молдові кардинально зміниться, оскільки в республіку прийдуть західні інвестори.
Як повідомляв УНН, президент Молдови заявив, що в середині червня може підписати Указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів.
Нагадаємо, Ігор Додон сподівається, що майбутній уряд налагодить відносини з Росією, які останнім часом збайдужіли.