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Додон назвав можливу дату розпуску парламенту

Додон назвав можливу дату розпуску парламенту

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що може розпустити парламент республіки вже на початку наступного тижня. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Буквально в найближчі дні ми можемо створити новий уряд Молдови, - сказав Додон. - Тому якщо до неділі не буде створена парламентська більшість і уряд, мені доведеться розпустити парламент наступного тижня, в понеділок (10 червня - ред.)".

Він висловив упевненість, що в разі формування нового уряду протягом максимум року-півтора ситуація в Молдові кардинально зміниться, оскільки в республіку прийдуть західні інвестори.

Як повідомляв УНН, президент Молдови заявив, що в середині червня може підписати Указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів.

Нагадаємо, Ігор Додон сподівається, що майбутній уряд налагодить відносини з Росією, які останнім часом збайдужіли.

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